كشف رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، أسباب انتقاله إلى بيراميدز بعد انتهاء إعارته من هدرسفيلد تاون الإنجليزي للأهلي.

صرح رمضان خلال استضافته عبر برنامج الحكاية بقناة إم بي سي مصر "أقدر حزن جمهور الأهلي من رحيلي عن الفريق".

وأضاف "بدأت في الأهلي ثم سافرت إلى إنجلترا، وكنت أتمنى الاستمرار بالدوري الإنجليزي، ولكن لم أشارك مع هدرسفيلد بسبب الإصابة، وعندما عدت كان المدرب استقر على تشكيله، وكنت أتطلع للانضمام لقائمة المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2019".

وكشف "كنت أفكر في اللعب لأي ناد أوروبي، في ذلك الوقت خسر الأهلي من الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وكنت منهار. شعرت وقتها أنني أريد العودة للأهلي، تحدثت مع حسام غالي ومحمد فضل وقلت لهما أريد العودة للنادي، فأنا من بادرت بالعودة، بعدها رحل غالي وفضل عن الأهلي وأكملت المفاوضات مع أمير توفيق وتحدثت مع الكابتن محمود الخطيب وعدت للأهلي".

وأشار "لقد دفع الأهلي مبلغا كبيرا وتقاضيت راتبا كبيرا في الأهلي، وفي أول 6 أشهر لم أقدم أفضل مستوياتي، بعدها انتهت الإعارة ولم أنضم للمنتخب الأول وكان أمامي بطولة تحت 23 عاما. في ذلك الوقت وصلني إحساس غير مباشر إن أشخاص داخل النادي لا يريدون بقائي بنفس القوة مثلما كانت قبل عودتي".

وأكد رمضان صبحي "أنا من كنت أعرض نفسي على الأهلي في تلك الفترة، والاستمرار لمدة عام، وحصلنا على بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ثم تعرضت لإصابة عضلية ثم أزمة فيروس كورونا".

واستطرد "بعدها جلسنا مع الخطيب في وجود أمير توفيق ونادر شوقي وكيلي حينها، وسألني عن مستقبلي وقلت له إنني أفضل الاحتراف مجددا، وكنت أتخيل حينها أنني لي الحق الوحيد في استمراري مع الأهلي لما بعد نهاية الموسم".

واستدرك رمضان "لكن علمت أنها يجب أن تكون بموافقة الأطراف الثلاثة، أنا والأهلي وهدرسفيلد، إلا أن النادي الإنجليزي رفض طلب الأهلي بقائي حتى نهاية نوفمبر، وأرادوا عودتي ليتم بيعي في يناير".

وواصل "هنا كان يجب على الأهلي أن يقوم بشرائي، ولم أشعر بنفس قوة رغبة الأهلي في بقائي، كنت أود الاحتراف وكنت أسأل نادر شوقي عن العروض، وقال لي لا يوجد عروض رغم أنني أفضل لاعب في البطولة المؤهلة للأولمبياد".

وأوضح "لم أستطع اللعب مع الأهلي بسبب رفض النادي الإنجليزي، بعدها قابلت نادر شوقي في الساحل الشمالي وقال لي لا يوجد عروض، ولكن خيار الاستمرار بالنادي موجود، ثم جمعني اجتماع بالفيديو مع نادر شوقي الذي أحترمه كثيرا وأمير توفيق، وقال لي الأخير إنه يطلب مني التوقيع على الورقة التي يودون إرسالها لهدرسفيلد لأستمر مع الأهلي".

وأردف "هنا قلت لأمير توفيق سأطلب من وكلاء آخرين جلب عروضا لي وهو ما لم يحدث من قبل من باب احترامي لنادر شوقي، وتحدثت مع صديقي علي صقر، وكنت أخبر أمير توفيق بكل شيء. علي صقر قال لي إنه سيجلب لي عرضا من الخليج".

ونوه رمضان صبحي "كنت أخبر أمير توفيق ببعض الأمور الخاصة بالتفاوض ليبلغها لرئيس النادي، وكنت أجد هذا الكلام يتم تسريبه في الإعلام، الكلام تم تصديره للجمهور أنني في مفاوضات متقدمة مع الأهلي رغم أن هدفي هو الاحتراف الخارجي، رغم توضيحي وتأكيدي أكثر من مرة على رغبتي في الاحتراف مجددا، وإن لم يصلني عرض، سأستمر في الأهلي".

وتابع لاعب بيراميد ز الحالي "سألت لماذا تصدرون للإعلام أنني في مفاوضات متقدمة مع الأهلي؟ لمدة أسبوع تم نشر تلك الأخبار وشعرت بالحزن لأن كل يفكر في مصلحته ولا يفكر في مصلحة النادي أو مصلحتي".

وكشف "يوم الجمعة، قبل يومين من ردي على الأهلي، علي صقر دخل في مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت وقال إنه سيجلب لي عرضا. مسؤولو بيراميدز تابعوا تلك المداخلة وفهموا من خلالها إنني متاح وتواصلوا مع علي صقر، الذي أخبرني أن مسؤولي بيراميدز تحدثوا معه، وقلت له (أسمع منهم)، وأول من علم بتواصل بيراميدز معي كان أمير توفيق، ولم يعرف أحدا من أسرتي بذلك. سألني (ستنتقل لهم؟) قلت له سأفكر في الأمر".

وقال رمضان صبحي "عدم وصول عروض لي كان علامات استفهام، تسريب المفاوضات للإعلام كان أيضا علامة استفهام، كل كان يفكر في مصلحته الشخصية وليس مصلحتي أو مصلحة الأهلي. البعض كان يريد أن يجعل شكله جيدا".

وأضاف "بعدها، جلست مع شريف إكرامي ونادر شوقي وعلي صقر وسليمان زوج أختي الذي أثق فيهم كثيرا، كل أبدى رأيه في فكرة الانضمام في بيراميدز دون تفاصيل، قلت لهم إنني صليت استخارة وأنني سأذهب بيراميدز، وأول شيء فعلته بعد ذلك كان ذلك كان الاتصال بالخطيب، لكنه لم يرد علي، بعدها اتصلت بأمير توفيق وقلت له إنني بنسبة 80% سأنتقل إلى بيراميدز. قلت له أن يبلغ الخطيب بأمرين، الأول هو أنني لم أوقع لبيراميدز بعد ولم أحصل على أموال والثاني هو أنني لم أكن أتفاوض معهم منذ فترة مثلما يتردد".

واستطرد "انتقالي إلى بيراميدز ليس له علاقة بالأموال، مسؤولو الأهلي يعلمون تماما أن راتبي في إنجلترا كان يساوي 5 أضعاف راتبي بالنادي، نعم الأموال مهمة، لكن أكثر ما أغضبني هو أن البعض لم يكن واضحا معي وأن البعض فكر في مصلحته الشخصية على حسابي"، مؤكدا "لم أكن أعلم أن يوم الإعلان عن قراري بالانضمام إلى بيراميدز يتزامن مع افتتاح استاد الأهلي".

وشدد رمضان صبحي "الأهلي كان يريد استمراري من أجل الدوري وإفريقيا فقط، عندما تأكد أنهم عليهم أن يشتروني من هدرسفيلد تغير الأمر قليلا، للأمانة مع مرور الوقت تفاوضوا مع هدرسفيلد لشرائي بشكل قوي".

وقال "متأكد أن الجمهور هو العنصر الوحيد في المنظومة غير المستفيد، لولاهم لما كنت ما أنا عليه، جمهور الأهلي والنادي هما من صنعا اسمي وشهرتي، الانتماء سيظل داخل قلبي، لكن هناك أمور حدثت لم تعجبني، الجو العام معي لم يكن يصح أن يحدث مع أحد أبناء النادي الأهلي وأتحدث خاصة عن تصدير الأخبار لجعل بعض الأشخاص شكلهم جيد".

ولفت "مقتنع بخطوة انتقالي إلى بيراميدز مليون% ولم أفكر في فكرة أن أندم عن رحيلي من الأهلي، كل شيء متوفر من الأهلي سواء البطولات والجماهيرية والأموال، ما المشكلة أن يكون هناك ناد آخر ينافس على البطولات؟ في الأهلي لو جلست يومين سأحصل على بطولة، ولكن في بيراميدز البطولة أمر ضخم".

وكرر رمضان في ختام تصريحاته "إذا أراد مسؤولو الأهلي ضمي لحسموا الأمور مبكرا، بدليل أن بيراميدز حسم المفاوضات مع النادي الإنجليزي خلال يومين فقط".