ميركل تحذر من الدخول في وضع صعب للغاية فيما يتعلق بفيروس كورونا

أصرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على مراعاة الوضع المعرفي كمعيار لاتخاذ أية تقييدات لمواجهة تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ظل احتدام الوضع حاليا.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء بالعاصمة برلين : "نمتلك معرفة أكبر بعض الشيء اليوم عن الفيروس"، وجاءت هذه التصريحات قبل إجراء ميركل لمشاورات جديدة مع رؤساء حكومات الولايات بشأن الوضع غدا الأربعاء.

وتابعت المستشارة الألمانية: "إننا نعلم الطريقة التي يمكننا حماية أنفسنا بها. يمكننا اتخاذ إجراء موجه بشكل أكبر ناحية الهدف. ولكننا نرى أيضا في ظل الأعداد المتزايدة أننا إذا لم نتمسك بما نعرفه عن الفيروس، سندخل حينئذ من جديد في مواقف صعبة للغاية".

وعارضت ميركل فكرة استبعاد مرضى وأشخاص ذوي حاجة لرعاية وأشخاص معاقين من الحياة الاجتماعية في إطار الحماية من الإصابة بالفيروس، مضيفة أن تقييدات التباعد بالنسبة لأشخاص في مستشفيات ومؤسسات رعاية تعد مرهقة للغاية. وأكدت أنه بالنسبة لهم وكذلك بالنسبة لمجلس الوزراء الاتحادي بأكمله لا يمكن تحمل مثل هذه التقييدات إلا بصعوبة، وأضافت أنه يجب أن تكون هذه التقييدات محددة المدة.

وتابعت المستشارة الألمانية قائلة: "التقييدات خدمت وتخدم حماية المجتمع وكذلك حماية المجموعات المعرضة للخطر... ولكن مبدأ الحماية يجب ألا يؤدي إلى فصل قطاعات بالمجتمع... لن نرضخ أيضا لمحاولات إقصاء ملايين الأشخاص بأي طريقة من الحياة الاجتماعية".

وتوجهت ميركل بالشكر لجميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية على "التزامهم الكبير".