الكاظمي يتعهد بالقصاص من داعش على خلفية هجوم ديالى

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تعهد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء بالقصاص من تنظيم داعش على خلفية الهجوم على إحدى القرى شمال شرقي محافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد/.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: "سنطارد الإرهابيين أينما فرّوا، داخل العراق وخارجه؛ وجريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص".

وأضاف: " كلما أوغلوا في دماء الأبرياء نزداد إصراراً بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين".

وكانت قيادة العمليات المشتركةالعراقية أعلنت في بيان مساء الثلاثاء مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين في هجوم لداعش على قرية الرشاد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.