التعليم عن تأخر تسليم كتابي العلوم والرياضيات لرابعة ابتدائي: دبوس الطباعة لا يناسبها

قالت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، إنّ الكتب الدراسية الخاصة بكل السنوات التعليمية وصلت المدارس بما ذلك كتب الصف الرابع الابتدائي.

وأضافت، خلال حديثها مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنّ الكتابين المتأخرين فقط هما الرياضيات والعلوم، موضحة أن 84% من كتاب الرياضيات باللغة العربية، بينما تم تسليمه باللغة الإنجليزية، فيما تم تسليم كتاب العلوم بنسبة 49% حتى مساء الثلاثاء، بينما سيتنهي تسليمه بشكل كامل يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن هناك مليونين و600 ألف تلميذ في الصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أن الوزارة تأخرت بالفعل في الانتهاء من تسليم الكتب، وأرجعت ذلك إلى أن الرياضيات والعلوم من المواد المحورية في تطوير المناهج.

وذكرت أن الكتاب يتضمن أنشطة ومحتوى، بحيث يسمح للمتعلم أن يكتب تساؤلاته وفروضه ونتائجه ومناقشاته، وهو ما جعل حجم الكتاب كبيرا.

ولفتت إلى أن الكتب تُسلم للمطابع التي تعيد بدورها نسخا عشوائية لتطمئن الوزارة بأن كل الكتب بحالة جيدة، وتابعت: "اكتشفنا أن الكتابين حجم الدبوس اللي شايلها كبير ومش مناسب لطفل سنة رابعة".

وأوضحت أن الوزارة عادت مرة أخرى لتدبيس الكتب من خلال البحث عن مطابع أخرى يمكنها تدبيس الكتاب بالشكل المناسب، غير أنّها أشارت إلى أنّ هذا الأمر ليس مبررًا.