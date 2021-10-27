العسومي يشيد بالاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقرار إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر

أشاد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، بالخطوات الإيجابية التي شهدتها بعض الدول العربية مؤخراً في مجال حقوق الإنسان، حيث ثمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر سبتمبر الماضي، وكذلك القرار الذي اتخذه مؤخراً بإلغاء مد حالة الطوارئ في مصر، والذي يعكس ويؤكد حالة الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمرصد العربي لحقوق الإنسان برئاسة العسومي، والذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، وتم خلاله مناقشة خطة عمل المرصد للفترة من 2022- 2026.

وثمن العسومي التطور المتنامي في منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، خاصة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لتنفيذ برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، والذي يأتي بعد العمل على نظام العقوبات البديلة وإقرار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وهي خطوات مهمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

ومن جانب آخر، وجه المرصد العربي لحقوق الإنسان نداءً إلى جميع الدول العربية لسرعة الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي جاءت كمبادرة من ملك مملكة البحرين، وباعتبارها إحدى الآليات المهمة والمحورية لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.

كما قدم التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بفوزها المستحق بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 حتى 2024، والذي يعد تتويجاً لإنجازاتها المتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وشهدت أعمال الاجتماع مناقشة مجلس أمناء المرصد لمشروع اللائحة الداخلية لعمل المرصد، وكذلك خطة عمله الإستراتيجية للفترة القادمة، ووضع برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع.

على صعيد آخر، أشاد أعضاء مجلس أمناء المرصد بالمقترح المقدم من الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، عضو مجلس أمناء المرصد، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، بشأن المؤشر العربي للأمن الغذائي، باعتبارها خطوة غير مسبوقة في هذا المجال، وأوصى أعضاء مجلس الأمناء بإعداد دراسة حول هذا المقترح لمناقشتها خلال الاجتماع القادم للمرصد.