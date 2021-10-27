ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن الإسباني رامون كوجات، اخصائى جراحة العظام والطب الرياضي، منح الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الضوء الأخضر للعودة مطلع الأسبوع المقبل إلى الرياض تمهيدا للالتحاق بالتدريبات، بعد غياب دام أكثر من سبعة أشهر.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية في عددها الصادر اليوم أن مصادر خاصة كشفت لها أن كوجات أكد لبيتي مارتينيز نجاح الجراحة، التي أجراها له في 23 أبريل الماضي، لتثبيت الرباط الجانبي لركبته اليمنى، واكتمال برنامجه العلاجي، ما يسمح له بالعودة من مدينة برشلونة الإسبانية إلى الرياض.

وأضافت المصادر أن اللاعب سيخضع فور وصوله لاختبارات بدنية وقياسات لقوة وتحمل العضلات، تحت إشراف الإسباني ديفيد ماركيز طبيب نادي النصر، وبناء على النتائج، سيوضع له برنامج خاص تمهيدا لضمه إلى التدريبات الجماعية.

وتعرض بيتي للإصابة في الرباط الجانبي للركبة في 11 مارس الماضي، خلال المباراة التي فاز فيها النصر على الأهلي 2 / 1 في المرحلة الثالثة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020 / 2021 .

وقبلها، شارك اللاعب الأرجنتيني في 29 مباراة بقميص النصر، محليا وآسيويا، منذ انضمامه لصفوفه في صيف 2020 قادما من أتلانتا يونايتد الأمريكي، وسجل له خمسة أهداف، وصنع ثمانية.