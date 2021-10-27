انطلاق عمليات إعادة فرز صناديق الاقتراع المعترض على نتائجها في العراق

شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، صباح اليوم الأربعاء، بعمليات إعادة العد والفرز يدويا للمراكز الانتخابية في محافظة نينوى، بعد الانتهاء من عمليات إعادة عملية النظر في الطعون المقدمة من الكتل والأحزاب والمرشحين المعترضين على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في العاشر من الشهر الجاري.

وقال مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في تصريح صحفي، إن فرق المفوضية باشرت اليوم بإعادة عمليات العد والفرز يدويا لـ70 محطة انتخابية في محافظة نينوى، في إطار جدول زمني يشمل إعادة العد والفرز يدويا لصناديق الاقتراع التي قدمت بشأنها طعون وشكاوى من قبل الكيانات والأحزاب والمرشحين.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت الليلة الماضية أنها أنهت النظر بجميع الطعون والتعامل معها وفق السياقات القانونية واتخذت الإجراءات اللازمة بفتح عدد من المراكز وفق الطعون التي تم تقديمها.

ووضعت المفوضية جدولا زمنيا لعمليات إعادة العد والفرز يدويا يبدأ من محافظة نينوى، تليها محافظة بابل، ومن ثم جانب الرصافة في بغداد خلال الأسبوع الحالي، تليها محافظات أخرى سيتم الاعلان عن توقيتاتها الأسبوع المقبل.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عملية إعادة العد والفرز يدويا ستجرى جميعها في بغداد بحضور وكلاء الكيانات والمرشحين الذين طعنوا على النتائج.