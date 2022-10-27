رئيس الحكومة اللبنانية: ترسيم الحدود مع إسرائيل يحل الأزمات المالية والاقتصادية

استقبل رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية أموس هوكستين، صباح اليوم الخميس في السرايا، بحضور نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والسفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح الخميس، شكر ميقاتي خلال الاجتماع، الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية، على الجهود التي بذلها في سبيل التوصل إلى إنجاز الترسيم.

وقال: «نأمل أن يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الإفادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد».

وأضاف: «إن التعاون بين مختلف المسؤولين اللبنانيين، بمساعدة أصدقاء لبنان، حقق هذه الخطوة النوعية الأساسية في تاريخ لبنان، بعد سنوات من العمل الدؤوب».

وأكد أن الاهتمام الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالملف أعطى دفعا لمسار جديد في المنطقة، ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية.

وفي وقت سابق، سلم آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الرئيس اللبناني ميشال عون، النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على «تويتر»، إن الرئيس عون التقى هوكشتاين، في حضور نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي.

وأعلنت أن عون، تسلم من الوسيط الأمريكي الرسالة الأمريكية الرسمية، فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.