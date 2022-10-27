أوكرانيا قلقة من تهديد الجمهوريين بقطع المساعدات الأمريكية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنه يشعر بالقلق إزاء التهديدات الأخيرة من كبار المشرعين الجمهوريين الأمريكيين بقطع المساعدات عن أوكرانيا حال سيطرتهم على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الشهر المقبل.

وأضاف كوليبا في تصريحات لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي: "نحن قلقون من هذه التصريحات. ونعتقد أنها غير عادلة".

وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن بلاده تلقت تاريخيا دعما من الحزبين في الكونجرس الأمريكي. وقال: "سنعمل مع كل من الجمهوريين والديمقراطيين للتأكد من استمرار المساعدات".

واعتبر أكسيوس أن أي تقليص أمريكي للمساعدات الأوكرانية من شأنه أن يوجه ضربة كبيرة لكييف ويمكن أن يغير مسار الحرب.

وأشار زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي في مقابلة مع صحيفة "بانشبول نيوز" الأسبوع الماضي إلى أن الجمهوريين لن "يكتبوا شيكا على بياض" إلى أوكرانيا في وقت يشهد ركودا اقتصاديا.