أستراليا تعتزم تدريب جنود أوكرانيين لأول مرة ضمن حزمة مساعدات عسكرية جديدة

يعتزم عسكريون أستراليون تدريب قوات أوكرانية لأول مرة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 87 مليون دولار لمساعدة البلاد في حربها ضد روسيا.



وذكرت صحيفة "ذا إيدج" المحلية أن أستراليا سوف تزيد من مساعداتها لأوكرانيا من خلال إرسال 30 ناقلة جند إضافية من طراز بوشماستر إلى البلاد، والتي تمت الإشادة بها على نطاق واسع لمساهمتها في المجهود الحربي، بالإضافة إلى 60 ناقلة جند تم الوعد بها بالفعل.



وستنشر وحدة يصل قوامها إلى 70 فردا من أفراد قوة الدفاع الأسترالية في المملكة المتحدة في يناير للانضمام إلى عملية إنترفلكس، وهي جهد متعدد الجنسيات لتدريب الجنود الأوكرانيين.



ولن يدخل أي عسكري أسترالي أوكرانيا نفسها، وفقا للصحيفة.