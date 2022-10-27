وزيرا دفاع الولايات المتحدة وكندا يبحثان تعزيز الشراكة الدفاعية

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هاتفيا مع نظيرته الكندية أنيتا أناند تعزيز الشراكة الدفاعية.

وذكر بيان صاد عن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) اليوم الخميس، أن أوستن أكد لنظيرته الكندية أهمية الشراكة الدفاعية الثنائية بين الولايات المتحدة وكندا، معربا عن دعمه لمجمل الأنشطة الدفاعية بين (واشنطن) و(أوتاوا) والتعاون الدفاعي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق فيما بينهما في عدد من القضايا الثنائية والدولية، ومن بينها المسائل الأمنية في نصف الكرة الغربي.

ونوه إلى أن الحوار بين أوستن وأناند سيشكل جدول أعمال القضايا التي ستناقشها اجتماعات المجلس الدفاعي المشترك التي تستضيفها العاصمة الكندية (أوتاوا) خلال الأسبوع الجاري.