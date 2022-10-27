بلينكن يهنئ حكومتي إسرائيل ولبنان على إتمام ترسيم الحدود البحرية

هنأ وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، حكومتي إسرائيل ولبنان على إتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية الدائمة بينهما، معتبراً أنه سيكون له تأثير في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ووزعت السفارة الأمريكية في لبنان مساء اليوم الخميس، بياناً لبلينكن قال فيه "هذه الاتفاقية تبرز بشكل ذي معنى رؤية الولايات المتحدة لشرق أوسط أكثر أمنا وتكاملا وازدهارا، وفي القدر نفسه من الفائدة لكل من إسرائيل ولبنان، سوف تعزز مصالح إسرائيل الاقتصادية والأمنية، وتشجع الاستثمار الأجنبي الذي تشتد حاجة الشعب اللبناني إليه، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة اقتصادية مدمرة".

وأعلن أنه "سوف تتمكن المنطقة، وما حولها قريبا، من جني فوائد موارد الطاقة هذه، التي ستدفع قدما الأمن والاستقرار والازدهار".

وقال "هذا الاتفاق التاريخي ما كان ممكنا أن يحصل من دون المثابرة والدبلوماسية من قبل قادة إسرائيل ولبنان، والعمل الجاد للمنسق الرئاسي الخاص هوكشتاين وفريق عمل الخارجية الأمريكية في دفع الطرفين نحو الاتفاق. سوف يكون لإنجازهم هذا تداعيات طويلة الأمد على المنطقة".

وكان الوفد اللبناني قد سلم في وقت سابق اليوم الخميس، الرسالة الرسمية اللبنانية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل للوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين وللمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي اعتبرت ما حدث إنجازاً تاريخياً.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، قال المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير في الناقورة "تم تكليفنا بتسليم الرسالة الموقعة من الرئيس ميشال عون الى السيد هوكشتاين، ولاحقاً سنسلم الرسالة الموقعة من وزير الخارجية اللبناني إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، كي يتم وضعها في نشرة قانون نشرة البحار وفي الموقع الإلكتروني لشؤون المحيط وقانون البحر".