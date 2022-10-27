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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر

محمد عاطف
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 2:09 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 2:09 ص

يواجه النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، غريمه التقليدي نادي الزمالك مساء غدًا الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2021 - 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في السابعة من مساء غدًا الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وأعلنت شبكة قنوات «أبو ظبي الرياضية» الإماراتية، إذاعة المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، عبر شاشة قناتين «AD SPORTS 1 HD» و «AD SPORTS 2 HD».

فيما سُتذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أيضًا، عبر شاشة قناة «ON Time Sports 1 HD»، والتي تمكنت من الحصول على حقوق إذاعة المباراة في الساعات الماضية.


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