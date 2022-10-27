نيفين الكيلاني: العلاقات بين مصر والإمارات ممتدة وشملت جوانب ثقافية وتعليمية

وجهت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التحية والتقدير لدولة الإمارات، قيادة وشعبا، وتقدمت لهم بالتهنئة على مرور 50 عاما على العلاقات المصرية والإماراتية، حيث وصفت تلك العلاقة بـ"الممتدة"، لتشير إلى أن الجوانب المتعلقة بالثقافة والتعليم في تلك العلاقة، قد شكلت الأساس لبناء أواصر المعرفة المشتركة.

جاء ذلك خلال انطلاق ثاني أيام الفعاليات الاحتفالية بمرور 50 عاما على العلاقات بين مصر والأمارات، والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت: عبر سنوات كثيرة اهتمت الإمارات بالجوانب الخاصة بالتعليم والثقافة، وعملت مع مصر على تحقيق هذا الأمر، ومصر لم تبخل أبدا على الإمارات في مجالات التعليم والثقافة، لتشير إلى أن الإمارات قد وصلت إلى مستوى شديد من التقدم في المجال الثقافي.

كانت وقائع اليوم الثاني من فعاليات الاحتفالية الخاصة بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية قد انطلقت اليوم، حيث تحمل عنوان «مصر والإمارات قلب واحد» بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الممتدة لأكثر من خمسة عقود، حيث تتضمن أجندة الفعاليات اليوم الخميس، جلسة رئيسية لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ونورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب في دولة الإمارات، تناقش فيها واقع التبادل الثقافي بين البلدين، وخلال جلسة بعنوان "مصر أول العلم.. أول الطريق".