اقتصادية قناة السويس: استقبال 232 سفينة خلال شهر سبتمبر بموانئ البحر المتوسط

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش المطلة على البحر المتوسط، قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر سبتمبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ ٣ ملايين و٥٨٠ ألفا و٧٧٠ طنا كطاقة محققة، وعدد حاويات ٣٣٢ ألفا و١٥ حاوية مكافئة من خلال استقبال ٢٣٢ سفينة متنوعة خلال الشهر.

وبحسب بيان إعلامي، فإن ميناء غرب بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد استقبل ٥٤ سفينة حاويات بطاقة محققة ٣٨٦٣٨٦ طنا وعدد حاويات ٤٣١٧٨ حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء ٦ سفن بضائع عامة، و٥ سفن صب سائل، وسفينتين رورو، وسفينتين ملح وسفينتين سياحيتين، فضلاً عن استقبال ٣٥ قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، خلال شهر سبتمبر ١١٠ سفن حاويات، و٧ سفن كلينكر، و٥ سفن ملح، وسفينة أسمنت بطاقة محققة ٣١٧٧٣٤٩ طنا وعدد حاويات ٢٨٨٨٣٧ حاوية مكافئة.

أما ميناء العريش البحري، استقبل ٣ سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت ١٧٠٣٥، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن.