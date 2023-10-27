بايدن يؤكد على التعاون مع الصين في لقائه بوزير خارجيتها

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزير الخارجية الصيني وانج يي في واشنطن اليوم الجمعة، وسط تكهنات بأن الاجتماع يمهد لاجتماع بايدن مع الزعيم الصيني شي جين بينج الشهر المقبل.

وقال البيت الأبيض إن بايدن شدد في محادثته مع وانج على أنه يجب على الولايات المتحدة والصين "إدارة التنافس في العلاقة بينهما، بمسؤولية" وأيضا "العمل معا لمواجهة التحديات العالمية".

يشار إلى أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة.

وتناولت المباحثات بين الجانبين النزاعات التجارية، ووضع تايوان، والخلافات حول أصل والتعامل مع جائحة كوفيد 19، ودعم الصين الجزئي لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

رغم ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة، موجة من النشاط الدبلوماسي بين واشنطن وبكين.

والتقى وانج بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق اليوم الجمعة، في واشنطن، بينما التقى بلينكن بالرئيس شي في بكين في يونيو الماضي.

وكان بلينكن أكبر مسؤول أمريكي يزور الصين منذ بداية ولاية بايدن في يناير 2021.

وكان آخر لقاء بين شي وبايدن شخصيا على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا قبل نحو عام. وشدد بايدن في محادثات اليوم الجمعة، مع وانج على أنه يجب على الصين والولايات المتحدة الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة.

وربما يسافر الرئيس شي لحضور قمة آسيا والمحيط الهادئ، المقررة في سان فرانسيسكو منتصف نوفمبر المقبل، الأمر الذي سيسهل له عقد اجتماع مباشر مع بايدن.