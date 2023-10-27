ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 7326 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 7326 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن «عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 7326 بينهم 3 آلاف طفل».

وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة المنظومة الصحية المنهارة، وذلك بحسب ما أفاده موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني.

وتتأهب محافظة شمال سيناء لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، في حال وصول الأطراف الدولية لاتفاق يسمح بنقلهم إلى الجانب المصري، خاصة من تزايد عدد المصابين الفلسطينيين بشكل غير مسبوق نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعتبر شمال سيناء هي الممر الطبي الأول للقطاع.

وصرح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، للإذاعة المحلية، أمس الخميس، بأنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيصل إلى ميناء العريش البحري سفينة تعمل كمستشفى ميداني، وتدرس تركيا حاليا إرسال مساعدات إنسانية إضافية عن طريق البحر وسفينة فرنسية، وسيتم تحديد الاحتياجات بشكل دقيق مع دخول المصابين إلى المحافظة.

وفى تصريحات أخرى، أشار محافظ شمال سيناء خلال لقاءه مع السفير الكويتي أمس الخميس، إلى إنشاء مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، لافتا إلى احتمالية إنشاء مستشفى ميداني آخر في مدينة بئر العبد، لزيادة طاقة الأسرة بشمال سيناء، حيث إن مستشفيات المحافظة الستة طاقتها 300 سرير، بالإضافة إلى أسرة الحالات الحرجة والعناية المركزة، حيث يتم رفع طاقة المحافظة إلى 400 سرير، كل مستشفى ميداني منها بطاقة 50 سريرا.

وأضاف المحافظ أن المستشفى الميداني بالشيخ زويد سيكون جاهزا حال وصول المصابين الفلسطينيين، حيث ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في تطبيب جراح الفلسطينيين.