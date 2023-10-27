 إعادة تشغيل محطة أبو سليم في بني سويف بعد انتهاء مشكلة بقعة سولار بمجرى النيل - بوابة الشروق
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إعادة تشغيل محطة أبو سليم في بني سويف بعد انتهاء مشكلة بقعة سولار بمجرى النيل

حازم الخولي
نشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 8:12 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 8:12 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، إعادة تشغيل محطة أبو سليم، ليتم بذلك تشغيل كامل المحطات التي كانت قررت إيقافها بمراكز بني سويف والواسطى وناصر، بشكل مؤقت وكإجراء احترازي منذ أمس، بسبب بقعة سولار بمجرى النيل، ناتجة عن اصطدام إحدى المراكب النيلية بقاعدة خرسانية بكوبري النيل العلوي ببني سويف.

وأفادت شركة مياه بني سويف، أنه تم بالفعل تشغيل محطة مياه أبوسليم، فيما تم في وقت سابق الإعلان عن تشغيل محطات: كفر الجزيرة واشمنت بمركز ناصر، فضلا عن تشغيل محطات المياه بمركز الواسطى أمس، ليتم حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بشكل نهائي، وإعادة زيادة معدلات ضخ المياه في الشبكات بشكل تدريجي وانتظامها وعودتها لما كانت عليه قبل المشكلة.

 


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