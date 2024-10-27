تشهد العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، مباحثات بمشاركة مدير وكالة المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياع، لبحث إمكانية استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى بين حركة (حماس) الفلسطينية وإسرائيل.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أل ثاني ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكدا في مؤتمر صحفي مشترك بقطر، الخميس الماضي، أن مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار ستستأنف في الدوحة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقال بلينكن، إن خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31 مايو الماضي لا تزال على الطاولة، لكنه ألمح أيضا إلى الاستعداد لاستكشاف "أطر جديدة" للسعي إلى الإفراج عن المحتجزين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن برنياع سيناقش مع مختلف الأطراف في الدوحة "الخيارات المتعددة لبدء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى حماس في ضوء أحدث التطورات".

وصرح مصدر مصري مسئول، الخميس الماضي، بأن وفدًا أمنيًا مصريًا رفيع المستوى التقي وفدًا من قيادات حركة حماس بالقاهرة؛ لاستعراض الأوضاع الجارية بغزة وسُبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع.

وأضاف المصدر المسئول، في تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية، أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما أكد التزام مصر باستمرار زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة.

وقال مسئول في حماس، إن وفدا من الحركة ناقش في القاهرة مع مسئولين مصريين اقتراحات لوقف النار، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد جاهزية الحركة لوقف القتال إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة وعودة النازحين وإبرام صفقة تبادل.