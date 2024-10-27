‌‏رئيس الأركان الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا استراتيجية في إيران

علق رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، على الهجوم الإسرائيلي في إيران، خلال لقاء تقيم للوضع مع أعضاء منتدى الأركان العامة، ضمن عملية "أيام الحساب".

وقال هليفي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصاب منظومات استراتيجية في إيران، مؤكدا أن "كل تهديد في كل مكان وفي كل وقت سنعرف كيفية الرد عليه وسنعرف استهدافه".

كما أكد أن "إسرائيل استخدمت فقط جزءا من قدراتها، ومستعدة لكل التهديدات وفي كل الساحات"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، سيجتمع، ​​اليوم، لبحث الهجوم الإسرائيلي على إيران ورد الفعل المحتمل لطهران بعده.