جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله وخليفته

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «طائرات سلاح الجو أغارت أمس الأول، وبتوجيه استخباري من القيادة الشمالية، وقضت على قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله أحمد جعفر معتوق».

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، أن «طائرات حربية قضت على خليفة معتوق، بعد يوم واحد من الهجوم الأول».

وادعى كذلك «اغتيال قائد المدفعية في قطاع بنت جبيل في حزب الله».

وأشار إلى أن «المستهدفين أشرفوا على مخططات إرهابية عديدة ضد إسرائيل وقوات الجيش العاملة جنوب لبنان من منطقة بنت جبيل»، وفقًا لمزاعمه.

ولفت إلى أن «المخططات شملت إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ مضادة للدروع»، بحسب ادعائه.