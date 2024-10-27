مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين في المعارك مع حزب الله جنوب لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، سقوط 4 جنود في معارك مع حزب الله جنوب لبنان، مضيفاً أن هناك 14 جندياً مصاباً، بينهم 5 إصابات خطيرة.

وأوضح الجيش، في بيان، أن الجنود الأربعة من الكتيبة 8207 التابعة للواء «ألون»، لافتاً إلى أن أحدهما كان «قائد فصيلة»، والآخر «نائب قائد السرية».

وأمس السبت، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ عدد من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا استهداف مستوطنات وتجمعات لجنود الاحتلال وقواعد عسكرية إسرائيلية.

وقال الحزب إنه استهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصاروخ موجه، مؤكدا أنه حقق إصابات مؤكدة.

كما بث حزب الله ما قال إنها مشاهد من عملية استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط مستوطنة يعرا بالجليل الغربي وكفر غلعادي في إصبع الجليل، شمال إسرائيل.

وذكر أنه هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية قاعدة «تل نوف» الجوية الإسرائيلية، جنوب تل أبيب، ‏مؤكدا إصابة الأهداف بدقّة‏.

وأفاد باستهداف قاعدة «ميشار»، مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية في صفد، برشقات صاروخية، كما قصف بالصواريخ «الكريوت» شمال مدينة حيفا، ومستوطنة كريات شمونة.

وأعلن الحزب أن مقاتليه قصفوا تجمعا للجنود الإسرائيليين في منطقة المشيرفة برأس الناقورة، كما استهدفوا تجمعا للجنود في محيط بلدة عيتا الشعب، جنوب لبنان.