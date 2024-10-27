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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون بقصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس تبون بالقصر، حيث عُزف النشيد الوطني لكل من مصر والجزائر، واستعرض الرئيسان بعدها حرس الشرف.

ونقدم لكم بثًا مباشرًا نقلًا عن موقع «الرئاسة»:

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد إلى مصر، في زيارة تستمر ليومين، يلتقي خلالها الرئيس السيسي.

وتستهدف الزيارة مناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وملفات إقليمية، على رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأزمة الليبية.

ومن المقرر أن يجري تبون، زيارة كذلك إلى سلطنة عُمان، هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى هذا البلد.