هاريس ووالز يزوران الولايات المتأرجحة السبع في المرحلة الختامية للحملة الانتخابية

تستعد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ونائبها تيم والز للسفر عبر الولايات المتحدة لزيارة الولايات المتأرجحة السبع في غضون الأيام المقبلة، كجزء من المعركة الأخيرة قبل انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل.

وستقضي هاريس، اليوم الأحد في فيلادلفيا، لحضور قداس الكنيسة في الصباح وزيارة صالون حلاقة.

كما يخطط نائب الرئيسة للتوقف في مطعم بورتوريكي وملعب لكرة السلة للشباب.

وحاولت هاريس، الحفاظ على التركيز على حقوق الإجهاض في المرحلة الأخيرة من حملتها، ومن بين ذلك خلال ظهورها مع الممغنية بيونسيه وميشيل أوباما.

وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، تم بثها اليوم الأحد، رفضت هاريس القول ما إذا كانت ستدعم أي قيود على الإجهاض، مؤكدة الحاجة إلى استعادة قضية رو ضد وايد (في تلك القضية أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا تاريخيا، قضت فيه بأن دستور الولايات المتحدة يحمي حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض دون قيود حكومية).

وقالت هاريس: "هذا هو الأمر الأساسي".

وتم إلغاء الحق في الإجهاض على مستوى البلاد قبل عامين من قبل الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا التي تضمنت ثلاثة قضاة رشحهم دونالد ترامب عندما كان رئيسا.

وقالت هاريس إن: "أهم أولوياتي إعادة تلك الحماية ووقف هذا الألم ووقف هذا الظلم الذي يحدث في جميع أنحاء بلادنا".