الأرصاد تنبه لانخفاض في درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة ورعدية

تحدثت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إن هناك انخفاضًا كبيرًا في قيم درجات الحرارة بفترات الليل المتأخر والصباح الباكر، ناصحة بارتداء الملابس الخريفية والابتعاد عن الملابس الصيفية أو الشتوية.

وأضافت أن السمة الأساسية في النصف الثاني من فصل الخريف هو انخفاض قيم درجات الحرارة بشكل كبير ويكون الطقس مائلًا للحرارة في فترات النهار، مؤكدة أن الحالة الجوية مستقرة على مدار الأسبوع.

وأشارت إلى أنه مع نهاية الأسبوع ستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع سقوط أمطار على المحافظات الشمالية.

ولفتت إلى أن الأمطار ستكون رعدية وغزيرة في بعض الأماكن، مع تسجيل مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.