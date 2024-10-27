 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة

وكالات
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 2:58 م | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 2:58 م

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد وإصابة مجموعة من المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة لوكالة «أونروا» تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وقالت شبكة «قدس» الإخبارية، إن «الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم الشاطئ بعد قصف مدرسة أسماء للمرة الخامسة».

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 27 مواطنا في قصف للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، 25 منهم شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,924 مواطنا، وإصابة 100,833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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