شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد وإصابة مجموعة من المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة لوكالة «أونروا» تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وقالت شبكة «قدس» الإخبارية، إن «الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم الشاطئ بعد قصف مدرسة أسماء للمرة الخامسة».

عاجل| شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي غزة. — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) October 27, 2024

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 27 مواطنا في قصف للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، 25 منهم شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,924 مواطنا، وإصابة 100,833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.