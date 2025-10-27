الجامعة العربية تستضيف مؤتمرا حول دور المجتمع المدني والشباب العربي في مواجهة التحديات



‎شهدت جامعة الدول العربية، الاثنين، أعمال المؤتمر العربي الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة منظمات المجتمع المدني)، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، والذي يُعقد اليوم وعلى مدار أربعة أيام، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمناسبة مرور ثمانين عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية

‎ ويتناول المؤتمر دور مؤسسات المجتمع المدني والشباب العربي في مواجهة التحديات الراهنة ومنها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتطرف الفكري وتعزيز التكامل العربي في مجالات التنمية والابتكار والسلام المجتمع.