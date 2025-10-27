 قبل كأس العالم.. منتخب الناشئين يكتسح قطر وديا - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 11:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

قبل كأس العالم.. منتخب الناشئين يكتسح قطر وديا

الشروق
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 11:13 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 11:13 م

انتصر منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، على نظيره القطري بنتيجة 7-1، في اللقاء الودي الذي أقيم استعدادا لبطولة كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر للناشئين في المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وتبدأ بطولة كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، ويتواجد منتخبنا الوطني في مجموعة تضم كلا من: "فنزويلا، وإنجلترا وتاهيتي".

ومن المقرر أن يبدأ منتخب أحمد الكاس مشواره في بطولة العالم مع تاهيتي يوم 4 نوفمبر، ثم يواجه فنزويلا وإنجلترا يومي 7 و10 من شهر نوفمبر في الجولة الثانية والثالثة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك