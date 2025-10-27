انتصر منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، على نظيره القطري بنتيجة 7-1، في اللقاء الودي الذي أقيم استعدادا لبطولة كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر للناشئين في المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وتبدأ بطولة كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، ويتواجد منتخبنا الوطني في مجموعة تضم كلا من: "فنزويلا، وإنجلترا وتاهيتي".

ومن المقرر أن يبدأ منتخب أحمد الكاس مشواره في بطولة العالم مع تاهيتي يوم 4 نوفمبر، ثم يواجه فنزويلا وإنجلترا يومي 7 و10 من شهر نوفمبر في الجولة الثانية والثالثة.