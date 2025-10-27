ترامب يستبعد لقاء رئيس وزراء كندا خلال تواجدهما في آسيا وسط نزاع تجاري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يخطط للقاء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تواجدهما في آسيا، بعدما تصاعد النزاع التجاري بين البلدين بشأن إعلان مناهض للرسوم الجمركية.

وأضاف ترامب اليوم الاثنين: "لا أريد أن أقابله"، وذلك عندما سأله الصحفيون بشأن ما إذا كان يخطط للقاء كارني خلال رحلته إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.

وقال الرئيس الأمريكي بينما كان على متن طائرة الرئاسة الأمريكية من ماليزيا إلى اليابان، إنه "سعيد للغاية" بالترتيب التجاري الحالي بين الولايات المتحدة كندا.

ويقوم ترامب بجولة في آسيا منذ أمس الأحد. وبعد زيارة ماليزيا توجه إلى طوكيو ومنها سيتجه إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأعلن الرئيس الأمريكي الخميس الماضي، أنه سوف يوقف المحادثات التجارية مع كندا بشأن بث إقليم أونتاريو الكندي إعلانا تلفزيونيا.

ويضم مقطع الفيديو مقطتفات من خطاب إذاعي يرجع لعام 1987 ألقاه الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان، والذي علق فيه على سلبيات الرسوم الجمركية.

وأعلن رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، الجمعة الماضية أن المقاطعة سوف تسحب حملتها الإعلانية بدءا من الإثنين.

ولكن هذا لم يكن سريعا بما يكفي لترامب الذي أعلن أمس الأول السبت، أنه سوف يفرض رسوما إضافية بنسبة 10 % على كندا. ولم يرد على سؤال من صحفي بشأن متى قد يتم دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ.