ميليسا يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة ويهدد بفيضانات كارثية في جامايكا وهايتي

اشتدت قوة إعصار "ميليسا" ليتحول إلى إعصار كبير من الفئة الرابعة، مع احتمالية أن تشتد قوته ليتحول إلى عاصفة شديدة القوة من الفئة الخامسة ليل الأحد، مصحوبا بأمطار غزيرة ومهددا بإحداث فيضانات كارثية في شمال منطقة الكاريبي، بما في ذلك هايتي وجامايكا، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وأضاف المركز أنه من المرجح أن يصل إعصار "ميليسا" إلى الساحل الجنوبي لجامايكا، باعتباره إعصارا قويا مساء يوم الإثنين أو صباح يوم غد الثلاثاء، وحث سكان الجزيرة على التوجه فورا إلى الملاجئ.

وقال جيمي روم، نائب مدير المركز، يوم الأحد، إن: "الظروف الجوية (في جامايكا) ستتدهور بسرعة اليوم. استعدوا لمواجهتها لعدة أيام".

ويقع مركز إعصار ميليسا على بعد نحو 115 ميلا (185 كيلومترا) جنوب - جنوب شرق كينجستون في جامايكا، وحوالي 295 ميلا (470 كيلومترا) جنوب - جنوب غرب جوانتانامو في كوبا، صباح يوم الأحد.

وأعلن مركز الأعاصير أن أقصى سرعة للرياح المستمرة بلغت 145 ميلا في الساعة (230 كيلومترا في الساعة) ويتحرك غربا بسرعة 5 أميال في الساعة (7 كيلومترات في الساعة).

ووفقا لمركز الأعاصير، من المتوقع أن يتسبب إعصار ميليسا في هطول أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 30 بوصة (760 مليمترا) على جامايكا والجزء الجنوبي من جزيرة هيسبانيولا – بما في ذلك هايتي وجمهورية الدومينيكان. وقد تشهد بعض المناطق هطول أمطار يصل منسوبها إلى 40 بوصة (1010 مليمترات).

وحذر المركز من توقع حدوث أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية، وانقطاع الكهرباء والاتصالات، وعزل للمجتمعات في جامايكا.

ومن المتوقع أن تكون ميليسا بالقرب من كوبا أو فوقها بحلول وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حيث يمكن أن تجلب ما يصل إلى 12 بوصة (300 ملم) من الأمطار، قبل أن تتجه نحو جزر البهاما في وقت لاحق من يوم الأربعاء المقبل.

وتم إغلاق مطاري جامايكا الرئيسيين، مطار نورمان مانلي الدولي ومطار سانجستر الدولي في مونتيجو باي، بحلول يوم الأحد.

وقال مسؤولون محليون إنهم يدرسون فرض أمر إخلاء إجباري، حيث لم يلتزم العديد من سكان المناطق المنخفضة والمعرضة للفيضانات بنصيحة الإخلاء.