رئيس هيئة الأركان الأمريكية يزور إسرائيل لمناقشة اتفاق غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين سيزور تل أبيب نهاية الأسبوع الجاري، بهدف بحث التقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة والملف الإيراني.

وحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، "سيلتقي الجنرال كين بكبار قادة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية".

وأوضحت أنه سيبحث في إسرائيل "التقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والملف الإيراني".

بدورها، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنه "من المقرر أن يزور المسئول العسكري الأمريكي القاعدة الأمريكية في مدينة "كريات جات" (جنوب) خلال زيارته إسرائيل نهاية الأسبوع".

ومن المفترض أن تتولى قوة استقرار بدعم أمريكي، مقرها في مجمّع تعرف باسم مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC)، في "كريات غات" ضمان الأمن في قطاع غزة.

وأضافت القناة أن كين سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، وقد يزور قطاع غزة أيضا.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الأمريكي بشأن الزيارة.

ومنتصف أكتوبر الجاري، زار كين إسرائيل برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واجتمع مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير.

والأسبوع الماضي، زار إسرائيل مسئولون أمريكيون بارزون لبحث استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على رأسهم جي دي فانس نائب الرئيس ومبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وفي 10 أكتوبر الجاري أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي واستمرت لعامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و527 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و395 آخرين.

لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مرارا، وقتلت وأصابت فلسطينيين بزعم اقترابهم من "الخط الأصفر"، الذي انسحبت إليه تل أبيب بموجب الاتفاق، لكنه لا يتميز بخطوط واضحة، ما يعرض الفلسطينيين لخطر الاستهداف الإسرائيلي دون سابق إنذار.