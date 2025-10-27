قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، إنه يشعر بثقة مخيفة ومقلقة، قبل الانتخابات القادمة التي ستجرى يوم 31 أكتوبر المقبل، مشيدا بقدرات ياسين منصور المرشح على منصب النائب.

صرح الخطيب خلال استضافته عبر قناة النهار مساء الإثنين "الفوز بالتزكية أعتبره ثقة مخيفة، وكذلك التراجع عن القرار، إنها ثقة تخيفني وتقلقني، والثقة ستزداد جدا عندما يحضر أعضاء النادي للمشاركة بصوته من أجل مستقبل النادي".

أضاف "لا ألتفت لأرقام أو أعداد المشاركين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بل مشاركة الجميع ليتم توارث الفكرة بين الأجيال، لإعلاء مصلحة النادي".

وكشف محمود الخطيب "لقد اجتمعت مع ياسين منصور، وقال لي ماذا ستفعل بعد اعتذارك؟ وقلت له مازلت عند قراري، وقال لي (ياسين) أريد أن أكون معاك نائبا، وإذا لم تترشح، سأتشاور مع لجنة الحكماء بشأن دعمي على مقعد الرئاسة".

تابع "قلت لياسين منصور أنني لم أتخذ قرارا نهائيا، وحسمت قراري بعد 72 ساعة".

وبشأن عدم اختيار خالد مرتجي لمنصب نائب الرئيس، رد محمود الخطيب "خالد مرتجي في انتخابات 2017 كان أكبر سنا من العامري والدرندلي، وقلت له أريدك في العضوية، ورحب بالتواجد في أي منصب".

وتابع "في 2021 احتجته في أمانة الصندوق، ووافق، وهذه المرة قام بدور أمين الصندوق ونائب رئيس مجلس الإدارة في آخر عامين، وأدى بشكل طيب جدا، وبعد جلسة ثلاثية مع ياسين منصور وخالد مرتجي، وفتحنا الموضوع بأن مصلحة النادي تقتضي ترشح ياسين منصور".

وبسؤاله هل يجهز الخطيب، ياسين منصور ليكون رئيسا للنادي، رد بيبو "الأهلي هو من يعد، وليس أنا، ياسين منصور يستحق أن يكون رئيسا للنادي ولديه من القدرات التي تؤهله لهذا المنصب، فهو إضافة قوية واقتصادية ومعنوية واستثمارية، وعندما يدخل مطبخ النادي (المكتب التنفيذي) ستتضح له الصورة بشكل أكبر".

وأكد محمود الخطيب في ختام تصريحاته بهذا الشأن "في حال غيابي، سيتولى مقاليد الأمور ياسين منصور، ويعاونه خالد مرتجي أمين الصندوق، هذا هو التسلسل الهرمي لاتخاذ القرارات".