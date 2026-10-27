محافظ جنوب سيناء يفتتح دار مناسبات قرية الوادي بعد تطويرها بتكلفة 3 ملايين

افتتح اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، دار مناسبات قرية الوادي بمدينة طور سيناء، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، وذلك بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة طور سيناء، وعدد من مشايخ وعواقل المدينة.

وأكد المحافظ أن محافظة جنوب سيناء حريصة على الارتقاء بالمنشآت الخدمية والمجتمعية، وتوفير أماكن ملائمة لإقامة المناسبات الاجتماعية لأهالي القرية، بما يعزز الترابط المجتمعي ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ دار المناسبات عقب تطويرها، واطلع على مستوى الأعمال المنفذة، مؤكدا أهمية الحفاظ على المنشآت المجتمعية وتطويرها بما يلبي احتياجات المواطنين، ويعزز دورها في دعم التواصل والترابط بين أبناء المجتمع.

وعقب الافتتاح، التقى محافظ جنوب سيناء مشايخ وعواقل مدينة طور سيناء، في إطار اللقاءات الدورية التي يحرص على عقدها للاستماع إلى مطالب المواطنين والتعرف على احتياجاتهم، ومناقشة القضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق والتنمية المحلية.

وأكد المحافظ أهمية التواصل المباشر مع مشايخ وعواقل جنوب سيناء، باعتبارهم حلقة وصل مهمة مع المواطنين، مشيرا إلى حرص المحافظة على دراسة المطالب المطروحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.