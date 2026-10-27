ياسمين فؤاد: الحلول القائمة على الطبيعة لا تغني عن البنية التحتية الأساسية للمياه

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إن التعامل مع قضايا المياه سواء تعلقت بالأنهار أو البحار أو الأحواض المائية لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأرض والتربة، مؤكدة ضرورة النظر إلى النظام البيئي والمشهد الطبيعي بوصفهما وحدة متكاملة دون الفصل بين الأرض والمياه والمناخ والتنوع البيولوجي.

وأضافت فؤاد، خلال كلمتها بجلسة "تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية" ضمن فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة التاسع للمياه، أن مفهوم حياد تدهور الأراضي يمثل أداة مهمة لتحقيق هذا التكامل في الخطط الوطنية للدول.

وأوضحت أن المفهوم يتجاوز مجرد إصلاح الأراضي المتدهورة إلى كيفية الحفاظ على الأرض بوصفها جزءًا من النظام البيئي، مع مراعاة العوامل كافة التي تؤثر فيها.

وأشارت الأمينة التنفيذية للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة تعد أداة مساندة تساعد في إدارة الموارد المائية بصورة أفضل، وليست بديلًا عن البنية التحتية المائية المستدامة، أو الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه.