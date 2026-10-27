قال الدكتور عبد العزيز السيد، المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف، إن العبارة التي استخدمها الفنان محمد ثروت في مستهل ندوته داخل الجامعة كانت غير ملائمة للحرم الجامعي والوسط الطلابي، مؤكدًا أن استخدام الإفيه في هذا السياق لم يكن موفقًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، أن ندوة الفنان محمد ثروت جاءت ضمن الموسم الثقافي والفني للجامعة، ونظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بعد استكمال إجراءات التنسيق والحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضح السيد أن العبارة المتداولة قد تلقى قبولًا جماهيريًا في سياقات أخرى، لكنها لم تكن مناسبة لطبيعة المناسبة الجامعية، مشيرًا إلى أن الفنان حاول تدارك الموقف لاحقًا بالترحيب بالطلاب والتعبير عن محبته لهم وتمنياته لهم بالتوفيق.

وأكد أن كرامة طلاب جامعة بني سويف وأعضاء هيئة التدريس وسمعة الجامعة المؤسسية «أمر لا يقبل النقاش»، مضيفًا أن الجامعة لا تسمح لأي شخص تستضيفه بالانتقاص من قدر طلابها أو مكانتها الأكاديمية أو سمعة أساتذتها.

وذكر المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف أن الجامعة لم تكن على علم بأن الفنان سيبدأ الندوة بهذه العبارة، لافتًا إلى أن ما صدر عنه كان «تعبيرًا غير موفق وغير دقيق» داخل الحرم الجامعي.

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وأشار إلى أن الجامعة أكدت في بياناتها الإعلامية أن طلابها يتمتعون بالانضباط والاجتهاد والصفات التي تليق بطالب الجامعة، وأنها ترفض وضعهم في أي سياق ينتقص من احترامهم أو صورتهم.

ونوه السيد إلى أن تنظيم الفعاليات والتعامل مع الطلاب يجب أن يخضع لضوابط واضحة تراعي طبيعة المؤسسة الأكاديمية، مؤكدًا أن الجامعة ستعمل على تلافي تكرار مثل هذا الموقف مستقبلًا.

وشدد على أن الحفاظ على هيبة المؤسسة الأكاديمية يظل أولوية ثابتة، متابعًا: «هيبة المؤسسة الأكاديمية في جامعة بني سويف خط أحمر لا يقبل النقاش».