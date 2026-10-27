أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك فرصة كبيرة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي، في ظل خروج عدد من الأندية الكبيرة من المنافسة، مشددًا على أهمية حصد البطولة من الناحيتين الرياضية والمادية.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الموسم الحالي هناك فرصة كبيرة للزمالك من أجل التتويج بدوري أبطال أفريقيا، بسبب خروج الأندية الكبيرة من البطولة".

وأضاف: "التتويج بدوري الأبطال مهم جدًا، لأن العائد المادي كبير، بجانب أن الزمالك لم يتوج بها منذ فترة طويلة، وهي الأولوية بالنسبة لي عن الدوري".

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى الحديث عن الأهلي، قائلًا: "منصف بقرار وبنجديدة لم يقدما أي شيء مع الأهلي، والمشكلة الحالية في الأهلي هي حسين عموتة".

وعن أزمة أحمد فتوح، قال عبداللطيف: "أحمد فتوح المفروض يعقل ويركز، لأنه لاعب دولي وكبير، ولا أعرف سبب ما يفعله".

واختتم تصريحاته بالحديث عن مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا صعوبتها على الفريق الأبيض، قائلًا: "مباراة المقاولون العرب صعبة على الزمالك، لأنه يمتلك لاعبين مميزين وجهازًا فنيًا جيدًا، وأصبح لا توجد مباراة مضمونة".