متحدث الصحة: إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن سرطان الأطفال قريبًا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن من بين الإجراءات التي بدأ العمل على تنفيذها خلال عام 2026 إطلاق مبادرة "نور صغير" للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، لافتًا إلى أن المرحلة التجريبية للمبادرة ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن المبادرة تستهدف الأطفال من سن الولادة حتى 18 سنة، وتهدف إلى خفض زمن تشخيص سرطانات الأطفال بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالوقت الحالي، مضيفًا أن سرعة اكتشاف المرض تمثل عاملًا مهمًا في زيادة فرص الشفاء.

وأوضح أن المبادرة تعتمد على ثلاثة مستويات تبدأ بوحدات الرعاية الأولية والعيادات المدرسية، ثم تحويل الأطفال الذين تظهر عليهم علامات خطورة إلى عيادات التشخيص المبكر بأقسام الأطفال وعيادات الرمد لإجراء الفحوص الأولية، ومنها صورة الدم والسونار والأشعة.

وتابع أنه في حال ثبوت إيجابية الفحوص، يُحوَّل الطفل إلى أحد مراكز أورام الأطفال لاستكمال التشخيص النهائي والعرض على طبيب متخصص أو فريق متعدد التخصصات، ثم بدء العلاج على الفور، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن 6 أنواع من السرطانات التي تمثل أغلب حالات سرطان الأطفال.

وأشار إلى أن نسب الشفاء من سرطان الأطفال في الدول المتقدمة تتجاوز 80% بفضل الاكتشاف المبكر، بينما لا تزيد على 30% في كثير من الدول التي لا تطبق أنظمة للكشف المبكر.

واستكمل أن هناك تنسيقًا مباشرًا مع وزارة المالية للبدء في تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالقطاع الصحي بنسبة لا تقل عن 50% لجميع أعضاء الفريق الصحي، موضحًا أن الحافز يشمل كل ما يتقاضاه العامل بخلاف أجره الأساسي.