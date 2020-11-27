تعرف على الأفلام الثلاثة المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

وصل ثلاثة أفلام أوربية إلى القائمة القصيرة للنسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي تقام بالتعاون بين European Film Promotion ومركز السينما العربية، ومن المقرر الإعلان عن الفائز منها ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

جاءت ترشيحات الألإلام الثلاثة بعد مشاهدة 56 ناقداً من 14 دولة عربية 22 فيلماً من 22 دولة أوروبية، عبر موقع Festival Scope، لتستقر على ترشيح ثلاثة أفلام هي:

** الفيلم الألماني Undine إخراج كريستيان بيتزولد، الحاصل على جائزتي فيبريسي وأفضل ممثلة في الدورة الأخيرة لمهرجان برلين السينمائي، ويُعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة في الدورة 42 لمهرجان القاهرة.

** الفيلم البولندي، Never Gonna Snow Again إخراج ماوجوجاتا شوموسكا، والذي يمثل بلاده في سباق أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

** فيلم Quo vadis, Aida? إخراج: ياسميلا زبينيتش، من البوسنة والهرسك، والذي شهدت الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عرضه الأول.

علا الشيخ مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تتحدث عن الترشيحات قائلةً؛ "بعد الإعلان عن النسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوربية، في هذا الظرف الذي يعيشه العالم، ومع قلة الإنتاجات السينمائية بشكل عام، عدت الى ذكريات النسخة الأولى التي من خلالها تيقنت من قدرة السينما على سد الفجوات بين الشعوب، عندما فاز فيلم God Exists, Her Name is Petrunya للمخرجة تيونا ميتيفسكا، وعُرض الفيلم حينها في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتسلمت الجائزة المنتجة والممثلة لابينا ميتيفسكا، أذكر تماماً ما عبرت عنه المخرجة حين استلمت الجائزة بأن السينما لها سحر يجعل الشعوب تعرف نفسها والآخرين أكثر".

وأضافت "هذا العام وصل عدد أعضاء لجنة التحكيم إلى 56 ناقداً من عدة دول عربية، بعد انضمام 14 ناقداً جديداً، عادة يكون النقاد قد شاهدوا الأفلام وقت عروضها في المهرجانات الدولية، لكن هذا العام الغالبية الكبرى بسبب كوفيد 19 شاهدوا الأفلام المرشحة عبر موقع Festival Scope، وقاموا بالتصويت إلى أن وصلنا إلى اختيار 3 أفلام حصلت على أكثر الأصوات".

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تضم لجنة تحكيم تتكون من 56 ناقداً من 14 دولة عربية، ويدير الجوائز الناقدة علا الشيخ، وتستهدف الفعاليات الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.