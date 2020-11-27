توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم الجمعة، حيث تشهد السواحل الشمالية، أمطارا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الإسكندرية، ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة أيضا على الوجه البحرى ببعض المناطق من محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، على أن تشهد القاهرة الكبرى أمطارا خفيفة على بعض المناطق.

ومن جانبها، قالت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى يوم الجمعة، متوقعة انخفاض حدة الأمطار على القاهرة الكبرى لتكون خفيفة فى الفترة الصباحية.

وأضافت شاكر، لـ"الشروق"، أن السبت المقبل، تتحسن الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية حيث تقل الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى وتنعدم على القاهرة وباقى محافظات الجمهورية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 25