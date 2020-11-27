شركة طيران أسترالية ستطلب إثبات تلقي لقاح كورونا قبل السفر على متنها

أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" أنها ستطلب من المسافرين الدوليين في المستقبل إثبات حصولهم على لقاح كورونا، قبل السماح لهم بالطيران على متن رحلاتها.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة خطوط "كانتاس" الجوية، آلان جويس، في مقابلة مع "Nine News"، أن هذه الخطوة ستكون "ضرورية" عندما تصبح لقاحات فيروس كورونا متاحة للجميع.

وقال جويس إن شركة الطيران تدرس تغيير شروطها وأحكامها "لتطلب من عملائها الحصول على جرعة اللقاح قبل ركوب الطائرة"، مضيفا: "بالتأكيد، بالنسبة للمسافرين الدوليين القادمين والأشخاص الذين يغادرون البلاد، نعتقد أن هذا يعد إجراءا ضروريا".

وبينما تعد "كانتاس" أول شركة طيران تشير إلى ضرورة الحصول على لقاح "كوفيد-19" قبل السفر على متن طائرتها، فقد تحذو شركات طيران أخرى حذوها قريبا.