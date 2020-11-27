وزير الدفاع الإيراني: قتل العالم النووي فخري زادة يظهر عمق كراهية الأعداء

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الجمعة، إن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده يظهر «عمق كراهية الأعداء» للجمهورية الإسلامية الإيرانية.



ونقلًا عن وكالة أنباء فارس الإيرانية، أفاد تقرير بأن «عناصر إرهابية مسلحة هاجمت، ظهر اليوم الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده، رئيس مؤسسة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع، وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين، أصيب الشهيد زاده بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى».



وأضافت الوكالة، «لم ينجح الفريق الطبي في إنقاذ حياته ونال هذا المدير والعالم بعد سنوات من الجهد والنضال وسام الشهادة، فيما أدانت وزارة الدفاع هذا العمل الجبان في اغتيال أحد مديريها الملتزمين وذوي الخبرة وزفت نبأ استشهاده إلى قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني».