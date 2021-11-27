أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن رسالة بلاده للعالم هي بناء دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية، مع استكمال بناء آخر المؤسسات المنتخبة في بلاده عن طريق الانتخابات المحلية التي انطلقت صباح اليوم السبت.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ خلال التصريحات التي أدلى بها لعدد من ممثلي وسائل الإعلام عقب إدلائه بصوته في الانتخابات بمدرسة أحمد عروة بالجزائر العاصمة.

وأضاف تبون أنه سيتم بناء الدولة الجزائرية بسواعد أبنائها؛ دولة تستند على الحريات والعدل وترسخ الديمقراطية، داعيا المواطنين إلى المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات التي تعد المحطة الأخيرة في بناء مؤسسات الدولة المنتخبة، متوقعا في الوقت نفسه بزيادة نسبة المشاركة نظرا لأن المجالس الولائية والبلدية هي المنوط بها تسيير الحياه اليومية للمواطنين.

وأعلن الرئيس الجزائري أنه في العام المقبل، سيتم مراجعة صلاحيات المجالس الولائية مع توفير الإمكانيات اللازمة لتضطلع بدورها على أكمل وجه.

وفي تعليق له على زيارة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى الجزائر أول أمس الخميس، قال إن هذه الزيارة تندرج في إطار التأكيد على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أنه يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة المقبلة.