قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الجناح المصري في المعرض الدولي للصناعات الدولية والعسكرية "إيديكس 2021" يمثل 15 % من المساحة الإجمالية للمعرض؛ مشيرا إلى أن المعرض هذا العام يعتبر من المعارض الهامة دوليا، في ظل توجيهات الرئيس السيسي بضرورة وضع مصر على خطة المعارض الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض "إيديكس" المقرر إقامته خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمشاركة رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، ورئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة اللواء أركان حرب أسامة عزت، ورئيس الشركة العربية العالمية للبصريات اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول؛ ومستر توماس .

وأكد المهندس محمد أحمد مرسي أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوسيع وتعميق دائرة التصنيع العسكري في جميع الجهات التصنيعية التي تعمل في هذا المجال، وأن مصر تسعى بشكل جاد في الفترة الأخيرة لعقد شراكات حقيقية وتتعاون مع كافة الدول الصديقة للوصول لمنتج مصري يصنع بخطوط إنتاج داخل المصانع المصرية التي تمتلك البنية التحتية التصنيعية والإمكانيات التكنولوجية والأيدي العاملة الماهرة بالاستفادة بخبرات الشركات العالمية وتكنولوجياتها الحديثة التي نقدرها ونحترمها بشدة، معرباً عن تمنياته أن يكون هذا المؤتمر الصحفي مرآة تعكس بشكل مبدئي ملامح الحدث المنتظر وأن يوضح للعالم أجمع صورة مشرفة لمصر ومكانتها.

وأضاف أن النسخة الأولى من المعرض كانت حلم وطموح للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، وتحول هذا الحلم إلى توجيهات رئاسية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية انتهت بإعلان انطلاق النسخة الأولى في عام 2018 والتي شهدت نجاح غير معهود لأي نسخة أولى لأي معرض من معارض الدفاع بشهادة كل من شارك في "EDEX-2018" أو زاره أو حتى تابعه من خلال المنصات الإعلامية المختلفة أو المنصات الإلكترونية، وذلك بسبب حرص مصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة ليولد "EDEX" كمعرض عملاق، واستطاعت النسخة الأولى من المعرض أن ترسل رسالة للعالم بمدى التقدم التكنولوجي للصناعات العسكرية المصرية وأن مصر دولة آمنة ومستقرة كما عكست مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع كافة دول العالم سواء المشاركين أو الزائرين حيث شارك في النسخة الأولى أكثر من (370) شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات العسكرية والتي مثلت (41) دولة فضلاً عن عدد (10) آلاف زائر.

وأضاف الوزير "مرسي" أنه من المتوقع أن تشهد النسخة الثانية من المعرض "EDEX 2021" تطورا مقارنة بالنسخة الأولى، فحتى الآن متوقع مشاركة ما يقرب من 400 شركة من حوالي 42 دولة.

كما أكد أن أكثر من 40 وزير دفاع أو إنتاج حربي وقائد عسكري من القادة العسكريين حول العالم أكدوا حضورهم، ومتوقع أن يبلغ حجم زائرين للمعرض حوالي 30 ألف زائر.

وأشار إلى أن "EDEX 2021" لم يكن ليخرج بالشكل الذي سيراه الجميع إلا بالجهد الكبير والمتابعة المستمرة من كافة هيئات وإدارات القوات المسلحة المصرية والتي بذلت جهدا كبيرا جداً بإشراف ومتابعة كاملة من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بمشاركة الشركة المنظمة للمعرض "AWE" والتي لها باع طويل في العمل بالمعارض الدولية، وتوجه الوزير "مرسي" لها بالشكر والتقدير.