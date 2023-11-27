محافظ مطروح يفتتح قسم العناية المركزة في مستشفى الأطفال التخصصي

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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي، بطاقة استيعابية 7 أسرة؛ ليصبح إجمالي أسرة العناية المركزة للأطفال بالمحافظة 15 سريرًا بإجمالي أسرة العناية المركزة كبار وأطفال 101 سرير عناية مركزة بمستشفيات المحافظة.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بأعمال التطوير لتوفير مزيد من الخدمات الطبية للمواطنين والتخفيف عنهم خاصة أعباء سفر أطفالهم في الحالات الحرجة إلى خارج المستشفى لتلقي العناية اللازمة، مع تأكيد على بذل مزيد من الجهد وتقديم مزيد من الدعم لتيسير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأطفال مطروح.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أنه جارٍ زيادة سريري عناية مركزة للأطفال بمستشفى النجيلة المركزي و4 آخرين بمستشفى النساء خلال الفترة القريبة القادمة، ودعم الوحدة بجهازي تنفس.

فيما تبرع النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، بجهاز منظار حنجري أطفال لوحدة عناية الأطفال.