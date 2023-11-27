وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي كارثي في غزة

دعت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إلى زيادة عدد الشاحنات الطبية التي تدخل إلى قطاع غزة، منوهة أنها «ليست كافية في ظل النقص الحاد للأدوية والمستلزمات الطبية».

وناشدت خلال مؤتمر صحفي، من أمام مستشفى العريش العام، بحضور وزير الصحة ووزيرة التعاون الدولي القطرية، مساء الاثنين، السماح بدخول سيارات الإسعاف والوقود؛ لتدارك الوضع الكارثي في مستشفيات جنوب فطاع غزة، وإحياء الخدمات الطبية في مستشفيات الشمال.

وحذرت من الوضع الوبائي الصحي والكارثي في قطاع غزة، خاصة في مراكز الإيواء والمستشفيات ومخيمات اللجوء، والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية من مياه وغذاء وأدوية.

ولفتت إلى انتشار بعض الأمراض المعدية نتيجة الاكتظاظ ونقص أدوات النظافة وسوء التغذية، قائلة إن منظمة الصحة العالمية حذرت في آخر تحديث لها من مجاعة في القطاع، نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية.

وجددت المطالبة بالسماح للجرحى ومرضى الحالات الحرجة للخروج من القطاع لتلقي العلاج، مؤكدة أن «المستشفيات الميدانية لن تكون بديلة عن مستشفيات فلسطين، بل مساندة للمستشفيات التي تحتاج إعادة ترميم في القطاع المحاصر».

وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، زيارة إلى محافظة شمال سيناء، في حضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وتفقد وزير الصحة ونظيرته الفلسطينية معبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش، كما أجريا زيارة إلى ميناء العريش البحري.