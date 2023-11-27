بريطانيا: اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الخنازير إتش 1 إن 2

قالت هيئة الأمن الصحي البريطانية اليوم الإثنين، إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بشرية في المملكة المتحدة بسلالة إنفلونزا الخنازير "اتش 1 إن2 "، تشبه إلى حد كبير الإنفلونزا المنتشرة بين الخنازير.



وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إن المراقبة الروتينية في جراحات الممارسة العامة، اكتشفت الحالة بعد أن عانى الشخص المذكور من مرض خفيف.



وقالت الهيئة إنها تقوم الآن بتتبع المخالطات لمنع المزيد من انتشار الفيروس.



ومن غير المعروف في هذه المرحلة مدى قابلية انتقال السلالة أو ما إذا كان يمكن أن تكون هناك حالات أخرى في المملكة المتحدة.



كما أنه من السابق لآوانه القول ما إذا كانت السلالة يمكن أن تنطوي على احتمال التحول إلى جائحة.



وقد أخطرت هيئة الأمن الصحي البريطانية منظمة الصحة العالمية بأحدث حالة.



يشار إلى أنه منذ عام 2005 ، تم تسجيل نحو 50 حالة إصابة بشرية في جميع أنحاء العالم بفيروس إتش 1 إن 2، ولم يكن لأي منها صلة وراثية بهذه السلالة.