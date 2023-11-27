طبيب البيت الأبيض السابق: يجب أن يطلب أحد من بايدن التنحي من أجل سلامة وأمن البلاد

صرح طبيب البيت الأبيض السابق، روني جاكسون، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد بلوغه سن الـ81 عاما بدأ يعاني من تدهور في صحته بالإضافة لتراجع مستوى الإدراك لديه، الأمر الذي أصبح يشكل تهديدا لأمن البلاد.

وكشف جاكسون، الذي عمل مع 3 رؤساء سابقين للولايات المتحدة في لقاء مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، أن صحة بايدن تدهورت خلال وجوده بمنصبه، وأنه لا يمكن تحمله لأربع سنوات جديدة؛ الأمر الذي قد يسبب خطرا على الولايات المتحدة.

ولفت إلى أنه «يعرف مدى صعوبة هذا المنصب من الناحيتين الجسدية والعقلية وما يحتاجه القائد الأعلى ورئيس البلاد»، مشيرا إلى أن «بايدن يثبت كل يوم أنه لا يستطيع القيام بعمله ليزيد الأمر سوءا»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وبحسب جاكسون، فإن أعداء الولايات المتحدة لم يعودوا يخشونها وذلك لعدم وجود قائد قوي، وعلى أحد ما من المقربين حوله ومن دائرته أن يطلب منه التنحي من أجل سلامة وأمن البلاد.

ويعتبر بايدن أكبر رئيسًا للولايات المتحدة سنا، ففي 20 نوفمبر الجاري بلغ عامه الـ81، وفي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية.