الملياردير إيلون ماسك يلتقي بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في القدس

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سيلتقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج مع رجل أعمال التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك اليوم الاثنين في القدس، وفقا لما أعلنه مكتب هرتسوج .

وقال المكتب في بيان في وقت متأخر من مساء الأحد إن ممثلين عن عائلات المحتجزين في قطاع غزة سيحضرون الاجتماع أيضا.

وتابع بيان المكتب أنهم "سيتحدثون عن أهوال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر واستمرار الألم وحالة عدم اليقين بالنسبة للسجناء".

وأراد هرتسوج أيضا التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة "اتخاذ إجراءات ضد تزايد معاداة السامية عبر الإنترنت".

ولم يتضح ما إذا كان ماسك سيلتقي أيضا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل.

ويصادف اليوم الاثنين اليوم الرابع لاتفاق الهدنة في حرب غزة.

وقد سمح هذا التوقف بتدفق بعض المساعدات التي كان هناك حاجة ماسة إليها إلى داخل قطاع غزة المكتظ بالسكان مقابل إطلاق سراح بعض المحتجزين الذين أخذتهم حماس خلال هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل. وفي المقابل وافقت إسرائيل على إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجونها.

وتعرضت منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، المملوكة لماسك، لانتقادات بسبب تعاملها مع المحتوى المتعلق بهجوم حماس على إسرائيل وحرب غزة.

وواجه ماسك أيضا اتهامات بمعاداة السامية بعد مهاجمته الممول والناجي من الهولوكوست جورج سوروس والمنظمة اليهودية رابطة مكافحة التشهير ومقرها نيويورك.

وصرح ماسك أنه "مؤيد لحرية التعبير، ولكنه ضد معاداة السامية من أي نوع".