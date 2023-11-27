لاعب ميدياما يدخل حسابات الأهلي لحل أزمة الهجوم

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كشفت تقارير صحفية عن اهتمام من جانب النادي الأهلي بالتعاقد مع جوناثان سواه، مهاجم فريق ميدياما الغاني، بعد مستوى اللاعب المميز في مباراة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حقق الفوز 3-0 على حساب ميدياما الغاني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب موقع «غانا سوكر نت»: «أبدى العملاق المصري الأهلي اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم ميدياما، جوناثان سواه».

وأوضح الموقع الغاني أن مسؤولي الأهلي أبدوا إعجابهم الشديد بأداء المهاجم خلال مباراة الفريقين في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح التقرير الغاني أن صاحب ال23 عاما يخوض موسمه الثاني مع ميدياما ويقدم مستويات طيبة ولفت الأنظار له في مواجهة الأهلي.

وسجل مهاجم ميدياما 12 هدفا وساعدهم على حصد لقب الدوري الموسم الماضي، ويمتد تعاقده مع الفريق حتى 2025.