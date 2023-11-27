الإمارات تستقبل الدفعة الثالثة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

استقبلت الإمارات، اليوم الإثنين، الدفعة الثالثة للأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، تمهيدا لعلاجهم في مستشفياتها.



ووصلت الطائرة القادمة من مطار العريش المصري، إلى مطار أبوظبي وعلى متنها 93 من الأطفال ممن يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومن مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج مكثف، مع 80 مرافقا من عائلاتهم.



وقالت مها بركات، مساعد وزير الخارجية الإماراتية لشئون الصحة: "ستقدم المستشفيات في دولة الإمارات للمصابين ولمرضى السرطان أعلى مستويات الرعاية الصحية، ضمن مبادرة الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات بعلاج 1000 طفل فلسطيني من المصابين وعلاج 1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات".



وأضافت في بيان تلقت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.ا) نسخة منه، أن الدعم الإنساني سيتواصل للتخفيف عن كاهل الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعيشون ظروفا مأساوية.



وتابع البيان: "سارعت دولة الإمارات منذ بدء الأزمة إلى تقديم المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة، حيث وجه رئيس الإمارات، بتقديم مساعدات بقيمة 20 مليون دولار، كما وجه بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة".